Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Junior Firpo: il punto

Le ultime sul calciomercato del Milan: dopo l'interesse dello scorso gennaio, Maldini torna alla carica per Junior Firpo

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan. Il club rossonero sta guardando con grande attenzione la situazione relativa ai terzini. Calabria e Theo Hernandez sono i due titolari, ma dietro di loro c'è bisogno di intervenire. Per questo motivo Maldini e Massara hanno ripreso i contatti con il Barcellona per Junior Firpo.