Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Hickey: piace molto a Maldini

Il Milan sul calciomercato pensa a Aaron Hickey. Si tratta di un ritorno di fiamma, visto che il terzino del Bologna era già accostato al Milan in passato. Secondo quanto viene scritto dal The Scottish Sun in Inghilterra, il club rossonero sarebbe molto interessato al giocatore, che diventerebbe l'alternativa a Theo Hernandez al posto di Ballo-Toure. Hickey piace molto alla dirigenza rossonera, in particolare Paolo Maldini, che di terzini se ne intende. Vedremo se ci sarà un affondo nelle prossime settimane, ma prima, come detto, bisognerà sistemare Ballo-Toure, che in questa stagione non ha convinto la dirigenza.