Calciomercato Milan – RItorno di fiamma per Faivre | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Romain Faivre è sempre nel mirino dei rossoneri. Il punto della Gazzetta dello Sport

Il Milan sul calciomercato pensa nuovamente a Romain Faivre. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Maldini e Massara pensano già ai movimenti da fare per rafforzare ulteriormente la squadra rossonera, che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione.

Secondo la rosea potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Faivre. Ricordiamo che il classe 1998 è stato molto vicino al Milan in estate, ma alla fine il centrocampista è rimasto in Francia. L'ex Monaco ha provato a forzare della cessione, ma il Brest è stato irremovibile. Chissà che la situazione non possa cambiare a gennaio, quando la situazione sarà probabilmente più tranquilla.