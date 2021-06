Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Bakayoko: i motivi

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Tiémoué Bakayoko, passato in rossonero nel 2018-2019, ci tornerebbe volentieri e definitivamente

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in questa sessione estiva di calciomercato, il Milan possa riaccogliere nelle proprie fila Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese, classe 1994, ha giocato nell'ultima stagione in Serie A nel Napoli di Gennaro Gattuso, tecnico che l'aveva avuto in rossonero nella stagione 2018-2019.