Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Bakayoko: 48 ore decisive

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko potrebbe coronare il suo sogno di indossare nuovamente la maglia rossonera

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Per il centrocampista francese, classe 1994, già ammirato a Milano nella stagione 2018-2019 (totalizzò 42 presenze tra Serie A, Europa League, Coppa Italia, segnando un gol nel derby) ci sarebbe, infatti, un ritorno di fiamma.

Le prossime 48 ore saranno decisive per l'eventuale ritorno di Bakayoko al Milan in questo calciomercato estivo. Il club di Via Aldo Rossi, secondo la 'rosea', starebbe trattando con il Chelsea, club proprietario del cartellino dell'ex giocatore anche di Monaco e Napoli, con il quale il Diavolo vanta ottimi rapporti, per ottenere nuovamente Bakayoko con la formula del prestito.

Un trasferimento a queste condizioni, è bene ricordare, sarebbe però possibile soltanto nel caso in cui i londinesi allungassero il contratto di Bakayoko, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022, per un'ulteriore stagione. Ad ogni modo, si lavora sull'ingaggio. Bakayoko potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo in mediana per Stefano Pioli, soprattutto dopo l'infortunio di Franck Kessié. Milan e Roma ai dettagli per Florenzi: il punto >>>