Calciomercato Milan – Si pensa al ritorno di Cristante: le ultime news

Bryan Cristante innesto del Milan a centrocampo nel calciomercato estivo? Possibile. Soprattutto in presenza di una bella offerta alla Roma

Daniele Triolo

Bryan Cristante innesto del Milan a centrocampo nella sessione estiva di calciomercato? Secondo 'gazzetta.it', non è una ancora una trattativa con la Roma, ma già più di un'idea in casa rossonera. Il Diavolo, infatti, proverà a lavorare al ritorno di Cristante in rossonero: una pista già sondata con l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, ma non con la società capitolina.

Cristante è sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2024 e, attualmente, guadagna 1,8 milioni di euro netti a stagione. José Mourinho, tecnico giallorosso, lo considera un titolare e non vorrebbe privarsene. Per la versione online della 'rosea', però, Cristante, cresciuto nel vivaio rossonero, è stuzzicato dalla possibilità di giocare la Champions League nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

Un'offerta di 25 milioni di euro farebbe vacillare le resistenze giallorosse. Il Milan prenderebbe Cristante nel calciomercato estivo perché, in mediana, ha bisogno di rinforzi di qualità Il suo eventuale arrivo non precluderebbe l'operazione Renato Sanches con il Lille. Anche perché il Diavolo, come noto, perderà Franck Kessié (che andrà a parametro zero al Barcellona) e, probabilmente, Tiémoué Bakayoko. Dovrebbe infatti essere interrotto il prestito biennale dal Chelsea.

A meno che, ovviamente, i rossoneri non decidano di puntare su Tommaso Pobega, che rientrerà dal prestito al Torino. Cristante, ha incalzato 'gazzetta.it', tornerebbe utile per la compilazione delle liste per Champions e Serie A, essendosi formato nel vivaio rossonero. Inoltre, a 27 anni è un calciatore nel pieno della sua maturazione. Sa giocare in una mediana a due, sulla trequarti e anche in difesa. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

