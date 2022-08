Calciomercato Milan – Rischio asta internazionale per Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka, obiettivo di calciomercato del Milan, andrà in scadenza di contratto con l'Aston Villa il 30 giugno 2023. Piace a tanti

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan soffermandosi su Carney Chukwuemeka, classe 2003, centrocampista centrale dell'Aston Villa che il Diavolo sta valutando come alternativa a Renato Sanches, obiettivo prioritario di Paolo Maldini e Frederic Massara per la mediana.