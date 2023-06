Calciomercato Milan – Non solo Tonali: rischio addii | PM NEWS

Secondo quanto ci risulta il caso di Tonali al Milan potrebbe non essere l'unico di questo calciomercato. Se dovessero arrivare importanti offerte d'ingaggio ad un altro big, i rossoneri non potrebbero permettersi di trattenerlo, perché il calciatore potrebbe chiedere un aumento. Il Diavolo non potrebbe concederlo per l'equilibrio degli stipendi in essere. Per questo Tonali potrebbe non essere l'unico giocatore importante in bilico nella rosa rossonera. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Tonali dice si al Newcastle