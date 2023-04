Calciomercato Milan – Riscatto Vranckx, le ultime news dicono che …

Aster Vranckx, centrocampista belga del Milan, si guadagnerà il riscatto - e quindi la conferma definitiva in maglia rossonera - al termine della stagione? Ieri, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Vranckx ha giocato la sua prima partita da titolare con il Diavolo in occasione di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-1.