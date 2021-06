Calciomercato Milan – Riscatto Tonali: Maldini si gioca la carta Colombo

Le ultime sul calciomercato del Milan: si continua a trattare con il Brescia per il riscatto di Tonali. Lorenz Colombo nell'operazione?

Continua la trattativa con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali. L'accordo sembrava essere in dirittura d'arrivo, ma in realtà ci sono ancora parecchi dettagli da sistemare. Siamo proprio al rush finale, visto che domani, mercoledì 16 giugno, è il termine ultimo per l'esercizio del diritto di riscatto nei trasferimenti interni. Secondo SportMediaset il modo per trovare l'accordo tra Milan e Brescia sarebbe quello di inserire nell'operazione, oltre a Giacomo Olzer, Lorenzo Colombo. Il centravanti , nella scorsa stagione alla Cremonese, potrebbe trovare Filippo Inzaghi, suo grande idolo e neo allenatore del Brescia. Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.