Calciomercato Milan – Riscatto Tonali con lo sconto: manca il sì di Elliott

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali resterà in rossonero con un robusto sconto da parte del Brescia. La situazione

Il Milan , in questo calciomercato estivo, non si priverà di Sandro Tonali . Nonostante il rendimento altalenante del numero 8 nella sua prima stagione in rossonero, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di riscattare lo stesso il centrocampista a titolo definitivo dal Brescia .

Il Milan, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha trovato una nuova intesa con il Brescia per il trasferimento definitivo di Tonali. Eccola: 10 milioni di euro per il riscatto, 5 di bonus ed il 20% dei proventi di un'eventuale, futura rivendita.