Calciomercato Milan – Riscatto Kjaer, nuovi aggiornamenti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità sul fronte Simon Kjaer. Nelle ultime ore si sono registrati passi avanti nel riscatto del difensore danese. Lo riferiscono i colleghi di tuttomercatoweb.com, che scrivono che il dialogo sta proseguendo in questi minuti, ma è attesa per domani la decisione finale.

Il Milan sta facendo alcune considerazioni circa l’ingaggio e l’età del giocatore. Kjaer guadagna circa 1 milione di euro a stagione, almeno questa era la cifra pattuita la scorsa estate con l’Atalanta, club in cui andò in prestito dal Siviglia. Infatti il club rossonero sta pagando a Kjaer, in rosa dallo scorso gennaio, mezzo milione di euro per lo stipendio.

Va inoltre detto che Kjaer è un classe 1989, ha compiuto 31 anni lo scorso marzo. Per quanto concerne l’età, non rientrerebbe nei piani della proprietà Elliott, ma va detto che il rendimento del danese in questi ultimi mesi è stato di alto livello e merita un riscatto. Il cartellino costa 3,5 milioni di euro al momento, domani scadrà infatti la clausola per il riscatto a queste cifre. Poi ci sarà trattativa libera. Conviene al Milan far scadere la clausola, con il rischio che altri club possano fiondarsi su Kjaer e offrire qualcosa in più per cartellino e stipendio? Attendiamo ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

LE ULTIME DI MERCATO SU DOMINIK SZOBOSZLAI >>>