Calciomercato Milan – Riscatto Florenzi, sì allo sconto: ecco le cifre

Alessandro Florenzi rimarrà al Milan a titolo definitivo in questo calciomercato estivo. Da finalizzare il riscatto dalla Roma. Le news

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Alessandro Florenzi. Il difensore italiano, classe 1991, attualmente in rossonero in prestito dalla Roma, sarà riscattato a titolo definitivo dal club di Via Aldo Rossi.

Il terzino destro del Diavolo, attualmente impegnato in Nations League con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, rimarrà, dunque a Milanello alla corte di Stefano Pioli anche nella stagione 2022-2023 e negli anni a venire.

Bel premio per un giocatore che, da subito, è diventato leader nello spogliatoio ed utile in campo. La dirigenza rossonera è rimasta soddisfatta del suo rendimento, nonostante le due operazioni al menisco subite nel corso dell'annata. E lui, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di trovarsi bene al Milan e di voler rimanere.

Il quotidiano torinese, poi, ha sottolineato come il Milan, per riscattare Florenzi dalla Roma in questo calciomercato estivo, alla fine otterrà anche un robusto sconto sul prezzo pattuito un anno fa, che era di 4,5 milioni di euro. Per trattenerlo a Milano, infatti, i rossoneri pagheranno ai giallorossi tra i 2,5 e i 3 milioni di euro.