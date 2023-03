Calciomercato Milan – Sì al riscatto di Brahim Díaz. E su Vranckx …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz , attaccante che il Milan ha in prestito dal Real Madrid fino al prossimo 30 giugno . Nelle intenzioni di inizio stagione, Brahim sarebbe dovuto essere soltanto la riserva di Charles De Ketelaere , colpo di calciomercato del Diavolo nell'estate 2022 . Con il passare dei mesi, però, l'andaluso è diventato titolare fisso a discapito del belga, rivelatosi (finora) un mezzo flop.

Milan, Brahim Díaz verso il riscatto? Non sarà semplice trattenerlo ...

Brahim Díaz intoccabile per il Milan di Stefano Pioli al punto che, secondo la 'rosea', il club di Via Aldo Rossi proverà ad acquistarlo a titolo definitivo dalle 'Merengues'. Non sarà semplice e non sarà una trattativa rapida. Ma i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara ci proveranno. Nelle partite che contano, infatti, il numero 10 del Milan risponde sempre presente. Il tutto mentre De Ketelaere cerca ancora di dare un senso alla sua stagione.