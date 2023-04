Calciomercato Milan – Riscatto Brahim Díaz, decide il Real Madrid: il punto

Il Milan sta già lavorando per il riscatto di Brahim Díaz in vista della prossima stagione. Ma i 'Blancos' lo rivorrebbero nella Capitale

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del possibile riscatto di Brahim Díaz da parte del Milan. Il fantasista andaluso, classe 1999, è diventato infatti l'uomo delle partite chiave del Diavolo di Stefano Pioli in questo 2023. In rete a 'San Siro' contro il Tottenham per la rete poi risultata decisiva per il passaggio ai quarti di finale di Champions League, Brahim ha anche avviato la rete di Ismaël Bennacer contro il Napoli. Ma anche in campionato, sempre contro gli azzurri, tra gol e assist Díaz ha fatto il fenomeno.

Per il quotidiano torinese, a 24 anni (li compirà il prossimo 3 agosto) Brahim Díaz ha dimostrato di aver raggiunto la maturità necessaria per il salto di qualità in carriera. Doveva essere una semplice alternativa a Charles De Ketelaere, acquistato la scorsa estate per 35 milioni di euro, invece, alla fine, mister Pioli ha rinunciato davvero poche volte al trequartista di Málaga. Anche quando l'allenatore ha modificato leggermente il suo modulo, puntando su un numero 10 più 'tattico' nel mezzo, Brahim non è uscito di squadra. Anzi si è imposto bene come esterno offensivo a destra.

Il Milan vuole il riscatto di Brahim Díaz, ma il Real Madrid ... — Sia risultando incisivo in attacco, sia aiutando molto la difesa. Anche il Real Madrid, club proprietario del suo cartellino e che lo ha sotto contratto fino al 30 giugno 2025, ha seguito con molto interesse la crescita di Brahim. Dopo tre anni di prestito in rossonero, dunque, Díaz potrebbe tornare alla 'Casa Blanca', anche perché Marco Asensio è in scadenza di contratto e non è detto che rinnovi il suo accordo con le 'Merengues'. Eden Hazard, che non si è mai visto, potrebbe andare via e, a quel punto, Brahim Díaz diventerebbe una preziosa alternativa per la squadra di Carlo Ancelotti sulla trequarti.

'Tuttosport' ha ricordato come il Milan possa esercitare un diritto di riscatto su Brahim Díaz versando 22 milioni di euro nelle casse del Real Madrid. Anche se, ad onor del vero, il club rossonero vorrebbe rivedere questa cifra al ribasso. I 'Blancos', però, hanno la facoltà di esercitare il diritto di contro-riscatto su di lui, versandone al Diavolo 27. L'idea del club del Presidente Florentino Pérez è di riportarlo a Madrid, ma potrebbe anche essere messo sul mercato vista l'ottima stagione. Una cosa è certa: Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno fino all'ultimo a trattenerlo a Milano dopo tre stagioni in prestito.

Feeling tra l'andaluso e il mondo rossonero. Ma potrebbe non bastare — Credono molto, infatti, nelle qualità di Brahim Díaz e vorrebbero puntare su di lui ancora. Inoltre, c'è un ottimo feeling tra il numero 10 rossonero, il tecnico Pioli ed i compagni di squadra. Situazione delicata. Il quotidiano torinese ha ricordato come Edoardo Crnjar, intermediario dell’operazione, sia già stato a Milano all'inizio del mese di aprile per parlare con i dirigenti rossoneri proprio della situazione relativa a Brahim Díaz.

Qualora il riscatto di Brahim Díaz non dovesse andare a buon fine, con il giocatore, quindi, che farebbe ritorno alla 'Casa Blanca', il Diavolo partirebbe alla caccia di un sostituto. Il primo nome sul taccuino di Maldini e Massara è Tommaso Baldanzi dell'Empoli, che, per caratteristiche, somiglia molto a Brahim.