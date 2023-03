Calciomercato Milan – Riscatto Brahim Díaz a due condizioni: il punto

Il Milan vorrebbe far valere il diritto di riscatto per Brahim Díaz nei confronti del Real Madrid. Cosa serve affinché vada tutto in porto?

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del possibile riscatto di Brahim Díaz da parte del Milan. Il fantasista andaluso, come noto, è in prestito in rossonero - dal Real Madrid - per la terza stagione consecutiva e al termine di quella in corso andrà definito il suo futuro.