Calciomercato Milan – Riscatto Brahim Díaz con sconto? Le ultime news

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile riscatto di Brahim Díaz da parte del Milan. Come è noto, infatti, il fantasista andaluso, classe 1999, gioca in prestito in rossonero da ben tre stagioni. La prima annata, 2020-2021, arrivò dalla 'Casa Blanca' con la formula del prestito secco.