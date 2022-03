Calciomercato Milan – Riscatto Brahim Díaz, Maldini chiede lo sconto

Brahim Díaz resterà al Milan anche nel prossimo calciomercato estivo? Possibile, visto che il suo prestito è biennale. Ma sono attese novità

Una della questioni di calciomercato che il Milan vuole affrontare nei prossimi mesi riguarda il riscatto di Brahim Díaz dal Real Madrid . 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul giovane fantasista andaluso, classe 1999 , il quale, dopo una prima stagione in rossonero ( 2020-2021 ) con la formula del prestito secco, era tornato a Milano la scorsa estate con diverse condizioni.

Il Milan, infatti, aveva acquistato Brahim Díaz dal Real Madrid nel calciomercato estivo 2021 con la formula del prestito oneroso ( 3 milioni di euro) biennale , quindi fino al 30 giugno 2023 . Nell'affare, il Diavolo si è riservato il diritto di riscatto del cartellino del giocatore, alla scadenza del biennio, per 22 milioni di euro. Contestualmente, il Real Madrid si è riservato il diritto di contro-riscatto per 25 .

Un modo, per il Milan, di valorizzare il giocatore di Málaga avendo la possibilità di trattenerlo in rossonero anche in futuro. Ed un modo, per i 'Blancos', di non perdere definitivamente il contratto sul cartellino di un calciatore che, nel gennaio 2019, fu pagato 17 milioni di euro al Manchester City e nel quale, nella Capitale iberica, sembrano credere molto.