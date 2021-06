Calciomercato Milan – Riscatti: il punto su Tonali e Meite

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali e Soualiho Meite erano arrivati in rossonero in prestito con diritto di riscatto

Tonali, giunto al Milan nell'estate 2020 per 10 milioni di euro di prestito, dovrebbe essere riscattato dalle 'Rondinelle' per 15 milioni di euro più 10 di bonus. I colloqui con il Brescia per il riscatto del cartellino di Tonali a titolo definitivo, a cifre più basse, stanno procedendo bene e, per il quotidiano torinese, si dovrebbe trovare la quadratura del cerchio nei prossimi giorni.