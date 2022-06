Calciomercato Milan – Riscatti Florenzi e Messias completati: le cifre

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan , soffermandosi su Alessandro Florenzi e Junior Messias . Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha deciso di esercitare il diritto di riscatto che aveva sul cartellino dei due giocatori, precedentemente appartenuto a Roma e Crotone .

Sia Florenzi sia Messias, dunque, resteranno al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, e a titolo definitivo . Ma lo faranno a condizioni economiche ben differenti da quelle pattuite tra i club nell'estate 2021 . Florenzi, che il Diavolo avrebbe dovuto riscattare per 4,5 milioni di euro, costerà molto di meno ( tra i 2,7 e i 3 milioni di euro).

Messias, invece, il cui riscatto era fissato a 5,4 milioni di euro più uno di bonus , diventerà interamente rossonero per 4,5 totali , quindi costo comprensivo dei 2,6 versati ai calabresi un anno fa. Poi, secondo la 'rosea', non è detto che il brasiliano resti a Milano . Su di lui, infatti, preme molto il Monza del suo ex tecnico, Giovanni Stroppa .

Per gli annunci ufficiali di calciomercato su Florenzi e Messias da parte del Milan, in base alle previsioni, si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Presumibilmente arriveranno la prossima settimana, in tempo per definire tutti i dettagli e preparare i comunicati. Milan, occasioni importanti in Francia: le ultime news di mercato >>>