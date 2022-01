Calciomercato Milan – Niente sconto dal Monaco: si rinuncia a Pellegri

Pietro Pellegri lascerà il Milan in questa sessione invernale di calciomercato: il giocatore resterà, però, in Italia. Firmerà con il Torino

Daniele Triolo

Pietro Pellegri lascerà il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Ne parlano i quotidiani sportivi questa mattina in edicola. L'attaccante genovese, classe 2001, concluderà, quindi, la sua esperienza in rossonero con appena 127' suddivisi in 6 presenze in Serie A e tanti infortuni muscolari. Quelli che, finora, ne hanno contraddistinto la carriera.

Il Milan ha provato a riscattare Pellegri dal Monaco, club che ne detiene il cartellino, in questo calciomercato di gennaio. Il Diavolo, però, visti i mesi difficili del numero 64, ha chiesto ai monegaschi un sostanziale sconto sul prezzo pattuito per l'acquisto del cartellino a titolo definitivo.

Invece di 6 milioni di euro in estate, il Milan ne ha offerti al Monaco 3,5 per averlo subito. Il club del Principato, però, non è mai sceso sotto la richiesta di almeno 4,5. Saltato, quindi, il piano originario del Milan, che era quello di rilevare il cartellino del ragazzo per poi girarlo in prestito di 18 mesi, fino al 30 giugno 2023, al Torino, con aggiunta del diritto di riscatto in favore dei granata.

Per superare, dunque, la fase di stallo, il Milan ha cambiato strategia: i rossoneri si 'sfileranno' dal prestito in vigore, rinunciando all'attaccante. Pellegri, quindi, tornerà al Monaco, che poi sarà libero di concordare con il Torino le condizioni per la nuova cessione del ragazzo in prestito con diritto di riscatto. Continuerà, quindi, a giocare in Serie A, ma non in maglia rossonera. Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>

