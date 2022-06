Calciomercato Milan – Tomori, subito il rinnovo: ecco cifre e dettagli

In questo calciomercato estivo il Milan vuole blindare Fikayo Tomori. Per il centrale inglese pronti adeguamento e prolungamento contrattuale

Daniele Triolo

Nel calciomercato estivo 2021, come si ricorderà, il Milan era in trattativa per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea dopo l'iniziale periodo di prestito. Operazione andata a buon fine con il versamento di quasi 29 milioni di euro nel conto dei 'Blues' di Londra.

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, un anno dopo il Diavolo è ancora in trattativa con l'ex centrale del Derby County e dell'Hull City. Ma per prolungargli il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2025, di un'altra stagione (forse due), adeguando immediatamente il suo ingaggio.

Tomori, ora, percepisce in rossonero 2 milioni di euro più bonus a stagione. Il Milan vorrebbe blindare il suo numero 23 offrendogli un contratto da 3,5 milioni di euro netti all'anno, più qualche bonus legato agli obiettivi della squadra rossonera nelle prossime annate.

Insomma, il Milan, in questo calciomercato estivo, vuole dimostrare a Tomori di credere molto in lui, alzandogli lo stipendio ai livelli di qualche top player dei rossoneri di Stefano Pioli. Lo stesso ingaggio, per esempio, del croato Ante Rebić; qualcosina in meno di quanto percepisce il francese Olivier Giroud.

Aumento inevitabile, questo, dopo la vittoria dello Scudetto. Un po' per scongiurare eventuali insidie su Tomori (si era parlato, nei giorni scorsi, dell'interesse del Manchester United); un po' per riconoscenza nei confronti di un calciatore migliorato tantissimo da quando è al Milan e divenuto certezza, rapidamente, nella retroguardia di Pioli. Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>