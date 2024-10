Tuttavia, prima di sedersi al tavolo per discutere le cifre, è fondamentale affrontare la questione del rendimento sul rettangolo verde. La sua prestazione contro la Fiorentina ha sollevato interrogativi sulla sua leadership e sulla capacità di gestire la pressione, soprattutto in momenti decisivi come il rigore parato da De Gea . Il fatto che Theo abbia preso l'iniziativa di calciare il penalty, nonostante Pulisic fosse il rigorista designato da Fonseca , riflette una mancanza di chiarezza nelle gerarchie.

Risollevare il morale di Theo e trovare un'intesa sul rinnovo sarà cruciale per il Milan. La società deve lavorare per riportare il terzino ai suoi livelli migliori, affinché possa esprimere il suo potenziale e contribuire al successo del club. La collaborazione tra giocatore e dirigenza è essenziale per costruire un futuro solido, in cui entrambi possano trarne benefici.