Calciomercato Milan: trattative in corso per il rinnovo di Theo Hernandez

Come riferito da Manuele Baiocchini, la dirigenza del Milan si è messa a lavoro per trovare un'accordo sul rinnovo di Theo Hernandez

La dirigenza del Milan è al lavoro per i rinnovi dei contratti di diversi giocatori chiave, tra cui Theo Hernandez, come riferito da Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport. Se la situazione per Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Matteo Gabbia sembra relativamente semplice, con accordi che potrebbero arrivare a breve, la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez è decisamente molto più complessa.