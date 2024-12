Milan, in discesa la strada per il rinnovo di Theo Hernández — Per il quotidiano sportivo nazionale, c'è ancora un po' di distanza tra la domanda (stipendio di 6,5 milioni di euro netti a stagione) e offerta (5,5). Ma la volontà comune di andare avanti insieme fa pensare che un'intesa sarà trovata. Il Milan sta facendo di tutto per supportare Theo in questo momento non facile: le scelte tecniche competono a Paulo Fonseca e i dirigenti non interferiscono ma, per il resto, il numero 19 è sostenuto come uno di famiglia.

Pe il Milan, Theo Hernández è un elemento cardine del progetto, nonché vice capitano della squadra. Theo, dal canto suo, sa che il Milan è il club che ha dato una svolta alla sua carriera. E vuole continuare a scrivere la sua storia in rossonero, nonostante la panchina in Milan-Genoa. Riprendendosi il posto da titolare, tornando quello di un tempo, cercare di lottare per vincere, in futuro, lo Scudetto della Seconda Stella.

Il suo agente: "Theo intende rimanere a Milano" — Poi, a Milano, Theo sta benissimo con la sua famiglia. Tutti “particolari”, questi, che spingono verso la sua permanenza. Ieri Quilón ha parlato, ai cronisti presenti fuori da 'Casa Milan' per l'incontro per il rinnovo di Theo Hernández, anche della sua recente panchina contro il Genoa. «Se gioca o no - ha detto l’agente - non è una decisione che compete a lui. Massimo rispetto per le scelte dell’allenatore. Anche Rafael Leão è andato in panchina quest’anno ...».

Sul rinnovo vero e proprio, l'agente di Theo ha chiosato così: «La realtà non è cambiata e la verità l’ha sempre dimostrata con i fatti: Theo intende rimanere a Milano». Ora, dunque, si tratterà soltanto di mettere tutto nero su bianco. LEGGI ANCHE: Milan, esonero per Fonseca? Il retroscena: "Sembra che i dirigenti ..." >>>