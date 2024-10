Il suo rendimento, in questo inizio di stagione 2024-2025, ha avuto più bassi che alti. Il numero 19 non sta guidando la squadra come dovrebbe fare un vero capitano. Ma, soprattutto, ha commentato la 'rosea', Theo Hernández avrebbe pretese economiche - per il rinnovo del suo contratto con il Milan, in scadenza il 30 giugno 2026 - molto al di sopra dei parametri societari.

Milan, Theo Hernández chiede tanto per firmare il rinnovo — La richiesta iniziale dell'agente di Theo, infatti, per apporre la firma sul nuovo accordo con il Diavolo sarebbe stata superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Quasi il doppio dello stipendio attuale (4,5 milioni di euro). Ci sarebbero i vantaggi del Decreto Crescita, attivato nel 2019 quando Theo è sbarcato a Milano. Ma si tratterebbe comunque di tanti soldi.

Il più pagato del Milan è Rafael Leão (7 milioni di euro netti a stagione). Quindi, per il quotidiano sportivo nazionale, il messaggio recapitato dall'entourage di Theo Hernández al Milan sul rinnovo può avere soltanto due interpretazioni. La prima, buonista, è che il francese non ha fretta di arrivare all'accordo. La seconda è che intende cambiare aria.

Un concetto filtrato dalle dichiarazioni rilasciate durante gli Europei e poi corretto, qualche giorno fa, dopo Milan-Lecce e al termine di un'estate in cui non ha ricevuto proposte allettanti. Il Milan ha aperto da mesi una trattativa con Theo Hernández per il rinnovo del contratto. Per Zlatan Ibrahimović, ad agosto, era "tutto sotto controllo".

Da allora, le parti si sono sentite. Segnale evidente che, almeno, c'è voglia di verificare se esistono i margini per un'intesa. Ma, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza del Milan ha intenzione di allungare il contratto soltanto a quei giocatori che, oltre ad avere pretese economiche in linea con i parametri del club, lo meriteranno sul campo con il loro rendimento.

Lascerebbe Milano per un top club europeo come PSG o Bayern — Ecco perché da Theo Hernández, tutti, si aspettano ora sia uno scatto in avanti dal punto di vista della continuità, sia uno sconto sulla richiesta di stipendio, perché 8 milioni a stagione sono troppi. La 'rosea' ha ipotizzato come Theo, con Paulo Fonseca, non si sia mai sentito 'al centro del gioco' così come accadeva ai tempi di Stefano Pioli. E che potrebbe prendere dunque in esame l'idea di lasciare Milano.

Soltanto, però, per andare in un top club europeo, come il PSG dove gioca il fratello Lucas o il Bayern Monaco, che avrà bisogno di sostituire Alphonso Davies, destinato ad andare a parametro zero al Real Madrid. Chi vorrà Theo Hernández, però, dovrà arrivare dal Milan con una proposta importante. Che, nell'estate 2024, non è arrivata.

Nel caso in cui, però, il rinnovo di contratto non si concretizzi, il Milan per Theo Hernández non potrebbe chiedere la luna. Il dialogo procede anche se, ad oggi, appare piuttosto freddino. Vedremo nelle prossime settimane se tornerà a splendere il sereno.