Questo nonostante il rapporto non propriamente idilliaco con l'allenatore Paulo Fonseca, che lo ha spedito in panchina in occasione di Milan-Genoa. Così, a tal proposito, l'agente di Theo: «Non è una decisione che compete a Theo. Massimo rispetto della decisione dell'allenatore e i giocatori devono accettare la scelta. Anche Rafael Leão è andato in panchina quest’anno».

Ecco le cifre del nuovo accordo tra Theo e il Milan — Le trattative per il rinnovo del contratto di Theo Hernández con il Milan, ha specificato il 'CorSport', non sono ancora entrate nel vivo. Ma il club rossonero si sta attivando per cercare di soddisfare le richieste economiche del suo numero 19. Una mossa importante per la società, un chiaro segnale al giocatore della volontà di proseguire insieme.

Theo Hernández, attualmente, guadagna 4,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2026: per il quotidiano romano, l'offerta del Milan per il rinnovo è di uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione di base fissa più bonus fino a 6. La scadenza del contratto verrebbe, poi, posticipata al 30 giugno 2029. Vedremo cosa succederà da qui alle prossime settimane.