Rinnovo Theo Hernández, ancora distanza con il Milan — Il domino dei terzini, però, non è partito. Davies è rimasto a Monaco, i 'Blancos' hanno confermato Ferland Mendy è Theo Hernández è rimasto al Milan: è rimasta, di conseguenza, in piedi - per il 'CorSport' - anche la possibilità che il giocatore arrivi al rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi. L'attuale accordo da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus di stipendio scadrà il 30 giugno 2026 e dovrà essere rivisto verso l'alto.

Quella cifra, infatti, è bassa se rapportata agli altri top player europei. Il fratello di Theo Hernández, Lucas, al PSG ne prende 9 netti. Il Milan non può e non vuole raggiungere certi numeri e, di questo, è consapevole anche Theo. La cui richiesta salariale, per dire di sì al rinnovo con il Diavolo, si aggirerebbe secondo il quotidiano romano a 8 milioni di euro netti a stagione. Praticamente il doppio di quanto attualmente percepito in rossonero.

Vuole uno stipendio top. Ma deve salire il suo rendimento — Se gli fosse accordato tale stipendio, Theo Hernández diventerebbe il più pagato dell'intera rosa rossonera. Più di Rafael Leão (6 milioni di euro netti all'anno più bonus fino ad un massimo di 7 milioni) e il neo arrivato Álvaro Morata (poco più di 5 milioni di euro a stagione). L'intenzione del Milan è quella di rimanere in questo range. Per questo motivo, dunque, le trattative per il rinnovo proseguono, cercando la quadra tra domanda e offerta.

Si tratta con fiducia, anche perché secondo Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, sarebbe "tutto sotto controllo". Ora, però, è chiaro che, dopo 3 giornate molto negative contro Torino, Parma e Lazio, Theo Hernández dovrà meritare il rinnovo con il Milan anche e soprattutto sul campo. Se vuole uno stipendio da top, serve un rendimento da top.