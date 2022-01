Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernández, ci siamo: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández vicino a siglare il nuovo contratto con i rossoneri. Ecco quanto guadagnerà

Una bella notizia di calciomercato per tutti i tifosi del Milan: Theo Hernández, come confermato dallo stesso giocatore francese nel post-partita di Venezia, è molto vicino a siglare il rinnovo del contratto con il club rossonero. Il Milan, così, testimonia la voglia di blindare il suo forte calciatore mancino per il presente e, logicamente, per il futuro.