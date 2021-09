Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernández, bisogna muoversi adesso

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández è sotto contratto fino al 2024. Ma già iniziano a bussare i top club alla sua porta

Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Theo Hernández è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024, vero, e quindi ci sarebbe tutto il tempo per ridiscutere i termini di un nuovo accordo. In realtà già qualche top club europeo ha iniziato a bussare alla porta del giocatore prelevato nel 2019 dal Real Madrid per 22 milioni di euro.