Calciomercato Milan – Rinnovo Theo Hernández, ancora qualcosa da limare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández è sotto contratto fino al 2024 e vuole restare. Il Diavolo lavora per blindarlo

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato sul rinnovo di Theo Hernández, terzino sinistro francese che, come noto, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024. Vanno, infatti, avanti i dialoghi tra la dirigenza del Milan e Manuel García Quilón, agente di Theo, per il prolungamento dell'attuale accordo.

Il quotidiano torinese ha ricordato come in un incontro avvenuto qualche settimana fa a Madrid, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano proposto al procuratore di Theo Hernández un nuovo contratto di cinque anni, scadenza quindi 30 giugno 2026, per un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione.

Stipendio, in sostanza, quasi triplicato, giacché Theo, attualmente, ne percepisce 1,5 netti all'anno. Ci sarà ancora qualcosa da limare, ma è fuori discussione una sua partenza. Theo Hernández, infatti, si trova bene al Milan e vuole restare in rossonero, così come il club meneghino vuole a tutti i costi trattenerlo e blindarlo.

È probabile, dunque, che nelle prossime settimane si vada a cercare una quadra per un prolungamento di contratto che renderebbe davvero tutte le parti in causa felici.