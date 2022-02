Calciomercato Milan – Rinnovo di Theo Hernández entro fine settimana

Milan vicino ad annunciare la lieta novella di calciomercato: molto presto sarà ufficializzato il rinnovo di Theo Hernández con i rossoneri

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan sia molto vicino a mettere a segno un colpo di calciomercato. Nessun acquisto, naturalmente, visto che la finestra per i trasferimenti, in entrata e in uscita, è chiusa. Ma si tratta di un rinnovo di contratto molto importante.

Theo Hernández, classe 1997, arrivato al Milan nell'estate 2019 per poco più di 20 milioni di euro dal Real Madrid, sarà presto blindato ufficialmente dal club rossonero. In questi due anni e mezzo il terzino sinistro francese è cresciuto in maniera portentosa e la società milanista lo reputa un elemento indispensabile per la crescita del progetto.

Lui ha sempre voluto rimanere al Milan e la sua volontà verrà accontentata. Entusiasti anche i tifosi rossoneri, che vedono in Theo Hernández un loro idolo, anche per il legame che si è creato con il numero 19 del Diavolo. Il quale, da quando è arrivato, ha incantato tutti per gol, assist, volate sulla fascia e senso di appartenenza al mondo Milan.

L'annuncio del rinnovo del contratto di Theo Hernández con il Milan, ha riferito il 'CorSport', è ormai questione di ore. Entro fine settimana il Milan lo annuncerà in via ufficiale. Ma si tratta soltanto di una mera formalità. Il contratto del giocatore sarà allungato di due stagioni (nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026) e lo stipendio sarà alzato agli standard di un top player.

Theo percepirà 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un adeguamento importante (prendeva 1,5), ma che servirà al club per mettersi al riparto ed evitare cattive sorprese tra qualche mese. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno preferito giocare d'anticipo ed evitare nuovi casi Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu ... e Franck Kessié. Milan, non solo Botman in difesa: ecco il possibile altro acquisto sul mercato >>>

