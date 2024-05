Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Milan rischia di perdere Jan-Carlo Simic , classe 2005 , difensore serbo di origine tedesca autore di 34 partite in stagione tra Primavera (30) e Prima Squadra (4), con 2 gol e 2 assist al suo attivo. Una rete di queste, come si ricorderà, segnata al suo esordio tra i grandi, in Milan-Monza 3-0 del 17 dicembre 2023 .

Calciomercato Milan - Rinnovo Simic in stand-by: c'è il Feyenoord

Simic, infatti, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2025 e la trattativa per un rinnovo dell'accordo, per la 'rosea', non è ancora d'attualità. La novità delle ultime ore, però, è che c'è il Feyenoord fortemente interessato al suo acquisto. Gli olandesi lo prenderebbero per farlo giocare, sin da subito, in Prima Squadra in Eredivisie.