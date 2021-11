Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, Raiola nella sede rossonera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: incontro a 'Casa Milan' tra Mino Raiola, procuratore di Alessio Romagnoli, e la dirigenza

Daniele Triolo

Milan, qualcosa si muove sul fronte calciomercato. Infatti Mino Raiola, agente di Alessio Romagnoli, si è recato in mattinata a 'Casa Milan', sede del club rossonero, per un faccia a faccia con la dirigenza di Via Aldo Rossi. Obiettivo, discutere della possibilità che Romagnoli rinnovi il contratto con il Diavolo, in scadenza il 30 giugno 2022. Lo ha riferito 'gianlucadimarzio.com'.

Ieri sera, lo ricordiamo, Raiola e Romagnoli sono stati a cena insieme in un locale nel centro di Milano. Quella è stata l'occasione per fare il punto della situazione. E, eventualmente, concordare una strategia per l'incontro odierno con Paolo Maldini e Frederic Massara. Romagnoli, dopo l'arrivo di Fikayo Tomori nel gennaio 2021, non è più un titolare fisso del Diavolo. Ma è tenuto in forte considerazione da mister Stefano Pioli, che lo fa ruotare spesso con l'inglese e con Simon Kjaer.

Finora, in stagione, Romagnoli ha giocato 8 gare su 12 in Serie A e 3 su 4 in Champions League, per esempio. Vedremo, dunque, se Milan e Raiola riusciranno ad arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto del capitano rossonero. Il quale percepisce, attualmente, oltre 5 milioni di euro netti. Il Diavolo, per siglare un nuovo accordo, vorrebbe rivedere queste cifre nettamente al ribasso.