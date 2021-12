Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, le quotazioni sono in risalita

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, capitano rossonero, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Che farà?

Daniele Triolo

La situazione contrattuale di Alessio Romagnoli è un tema che tiene banco quando si parla di calciomercato del Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha parlato del capitano rossonero, classe 1995, all'interno di un articolo più generale su tutti quei calciatori, tanto in Serie A quanto nei principali campionati europei, che andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2022.

Secondo il quotidiano romano, le quotazioni per un rinnovo di contratto di Romagnoli con il Milan sono in risalita. Il numero 13 del Diavolo, attualmente, percepisce 5 milioni di euro netti a stagione (più 500mila euro di bonus per 20 presenze e 500mila euro per la qualificazione in Champions League). 'Calciomercato.com' sostiene che i rossoneri abbiano avanzato una proposta di 3,5 milioni di euro più bonus.

Contatti e colloqui in corso tra la dirigenza rossonera, rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara, e l'entourage del calciatore, rappresentato come noto da Mino Raiola. Con i lavori in corso che però procedono in maniera positiva. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>