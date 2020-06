Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: le intenzioni di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, finora, il Milan abbia sempre rifiutato le offerte arrivate per Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale del Diavolo dal 2015 e capitano dal 2018.

Il Milan, infatti, considera Romagnoli uno dei pochi incedibili della squadra rossonera. Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, intende puntare su di lui anche per il prossimo futuro.

Motivo per cui, presto, secondo ‘Tuttosport‘, si discuterà del rinnovo di contratto (quello attuale scadrà il 30 giugno 2022), onde evitare di arrivare troppo vicini alla scadenza, così come è stato per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Già ai primi di agosto il Milan incontrerà Mino Raiola, agente del suo capitano, per trovare una soluzione che possa soddisfare ambedue le parti. SUL FRONTE MERCATO, INTANTO, QUESTE LE ULTIME SU UN TOP PLAYER IN USCITA >>>