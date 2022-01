Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, è stallo. E la Juventus …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli andrà in scadenza di contratto il 30 giugno. Resterà o volerà a Torino?

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione sui giocatori che andranno in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno. Tra questi c'è Alessio Romagnoli, classe 1995, che rientrerà domani al centro della difesa rossonera in Milan-Juventus a 'San Siro' dopo aver superato il CoVid.

Il capitano del Diavolo vorrebbe restare a Milano ma, come ricordato dal 'CorSera', il suo attuale ingaggio (6 milioni di euro netti a stagione), è ritenuto troppo elevato dal Milan. Il quale, come si ricorderà, nello scorso mese di novembre gli aveva offerto un nuovo contratto di quattro anni con stipendio, però, quasi dimezzato rispetto l'accordo in vigore: 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Da qui, ha evidenziato il quotidiano generalista, è seguita una fase di stallo nella trattativa. Con la Juventus che, da lontano, aspetta novità e sembra pronta ad andare sul calciatore nel caso in cui si liberasse a parametro zero ... Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>

