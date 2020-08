Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: il capitano vaglia ogni soluzione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, da qualche mese, precisamente da ottobre 2019, il capitano rossonero, Alessio Romagnoli, ha deciso di dare una svolta ai propri interessi, lasciando il suo storico agente, Sergio Berti, per affidarsi a Mino Raiola.

Il difensore centrale del Milan, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2022, aspetta un rinnovo importante per il prosieguo della sua carriera: secondo la ‘rosea‘, al momento Romagnoli sta riflettendo sulla proposta del Milan ma sta vagliando tutte le soluzioni possibili.

In questa stagione, fino all’infortunio muscolare che lo ha mandato k.o. contro il Sassuolo, costringendolo a saltare le ultime tre partite contro Atalanta, Sampdoria e Cagliari, Romagnoli aveva giocato ogni gara del Milan, non saltando neanche un minuto di gioco. Elemento imprescindibile per i rossoneri, del presente e del futuro.

RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ, ECCO COME STANNO DAVVERO LE COSE >>>