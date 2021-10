Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, c’è un incontro alle porte

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli, contratto in scadenza il 30 giugno 2022, potrebbe a sorpresa restare. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha posto l'accento su Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2022. A lungo si è detto che Romagnoli non avrebbe rinnovato e che, pertanto, sarebbe sicuramente andato via a parametro zero al termine di questa stagione. Poi, però, qualcosa è cambiato nel momento in cui il ragazzo ha espresso la volontà di proseguire il proprio percorso in rossonero.

La 'rosea' ha sottolineato come, alle porte, ci sia un incontro per capire se Romagnoli può avere ancora un futuro nel Milan. Il summit, però, rischia di avvenire in un clima infuocato, dalla temperatura molto elevata. L'agente del numero 13 del Diavolo, infatti, è quel Mino Raiola che, nei giorni scorsi, ha violentemente attaccato il Milan, a suo dire colpevole di non aver difeso un ex tesserato, Gianluigi Donnarumma, dai fischi ricevuti a 'San Siro' durante Italia-Spagna di Nations League. Un'invettiva, quella di Raiola, che il Diavolo non ha digerito.

C'è anche la questione dell'ingaggio, poi, sul piatto. Romagnoli, nel 2018, rinnovò il contratto con il Milan 'cinese', all'epoca rappresentato in dirigenza da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, con uno stipendio a salire. Si partiva da 3,5 milioni di euro netti a stagione: adesso siamo arrivati oltre i 5. Ed il Milan, per trattenere Romagnoli nel calciomercato estivo 2022, non vorrebbe pagarlo più così tanto. Vedremo, dunque, cosa succederà nei prossimi giorni in merito al suo futuro.