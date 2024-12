Milan, Reijnders è super: rinnovo in cantiere — Reijnders, nel solo campionato, ha già eguagliato il record di gol - 3 - messo a segno in tutta la scorsa stagione in 36 gare: ci è riuscito in appena 12 partite. Ma non è tutto. Il numero 14 rossonero, come ricordato dalla 'rosea', è diventato il terzo centrocampista olandese a segnare una doppietta in Serie A con la maglia del Milan dopo Clarence Seedorf (quattro volte tra il 2003 e il 2004) e Ruud Gullit (nel 1994).

Insomma, una crescita impetuosa, grazie anche alla nuova veste tattica cucitagli addosso dall'allenatore Paulo Fonseca e ai nuovi movimenti che fa sul terreno di gioco. E i frutti si vedono: Reijnders ha segnato quanto Pedri e Jude Bellingham messi insieme, e firmato tre volte i gol di João Neves, Granit Xhaka ed Enzo Fernández. Insomma, 'Tiji' tiene il passo dei big d'Europa, se non addirittura più veloce.

E pensare che, prima di arrivare al Milan, non aveva mai giocato né Europa né Champions League. Con l'AZ Alkmaar, infatti, oltre all'Eredivisie, aveva fatto al massimo la Conference League. Il suo valore, in 18 mesi, è triplicato. Pagato 23 milioni di euro bonus inclusi, oggi ne vale almeno 60. L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, avrà ora il compito di guidare le trattative per il rinnovo del contratto di Reijnders.

Contratto più lungo, stipendio raddoppiato — Vero, ha un accordo ancora lungo, ma i top club europei, Manchester City su tutti, lo corteggiano. Il Milan, quindi, per evitare spiacevoli sorprese, con il nuovo anno vuole arrivare al rinnovo per Reijnders. L'idea è quella di estendergli il contratto fino al 30 giugno 2030 e di portare il suo stipendio dagli attuali 1,7 milioni di euro netti a stagione fino a 3,5 circa. Il giusto premio per un elemento ormai imprescindibile dei rossoneri.

È sul podio dei giocatori più utilizzati tra quelli di movimento del Milan. Primo Mike Maignan (1.581' in campo), poi l'instancabile Youssouf Fofana con 1.381' e terzo l'olandese a 1.363'. Fofana e Reijnders, in coppia, si trovano bene: al primo spetta il ruolo da mediano; al secondo quello di inventare e di inserirsi. E i risultati - numeri alla mano - sono sotto gli occhi di tutti.