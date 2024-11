CALCIOMERCATO MILAN

Di questi, ben 3 in Champions League , la vetrina internazionale per eccellenza, con la 'perla' del gol al 'Santiago Bernabéu' contro il Real Madrid . Chiaramente, di pari passo con i miglioramenti in campo sono arrivati sempre più sondaggi dai club stranieri. Da settimane, infatti, Barcellona e Manchester City corteggiano Reijnders.

Le cifre dell'offerta dei rossoneri all'olandese

Il 'CorSport' ha sottolineato come ci siano stati contatti con l’entourage dell’olandese, ma il Milan non si è fatto trovare impreparato e ha giocato d’anticipo anche questa volta. La dirigenza della società di via Aldo Rossi, infatti, si è messa in contatto con il padre-agente di Reijnders per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030 e per raddoppiargli lo stipendio fino a 3,5 milioni di euro netti a stagione.