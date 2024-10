Milan, prove di rinnovo con Reijnders: e spuntano le prime interessanti cifre

Uno dei calciatori del Milan che maggiormente merita il rinnovo, soprattutto per quanto mostrato negli ultimi tempi, è senza ombra di dubbio Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, da quanto è approdato in rossonero, ha sempre convinto, dimostrando di valere ampiamente la cifra spesa per averlo. Anche nei momenti di difficoltà è stato uno di quelli che non ha mai mollato e la sua crescita esponenziale, rispetto ai tempi in cui militava nell'AZ Alkmaar, gli sono valsi il posto fisso nella Nazionale dei Paesi Bassi.