Calciomercato Milan – Rinnovo Leao: cifre, dettagli, impatto a bilancio

Rafael Leao sembra essere sempre più vicino al rinnovo del suo contratto con il Milan. Queste le basi per il nuovo accordo tra le parti

Secondo quanto riferiscono gli ultimi 'rumors' di calciomercato, il Milan e Rafael Leao sono vicini al rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. L'attuale accordo da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, dunque, sarebbe sul punto di essere spazzato via da un contratto molto più remunerativo per l'MVP della Serie A 2021-2022.

'Calciomercato.com' conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni parlando di un contratto pluriennale (si ipotizza di cinque anni, quindi con scadenza 30 giugno 2028) da 7 milioni di euro netti a stagione più 3 milioni di euro di bonus alla firma per il nativo di Almada.

Rinnovo Leao, ecco quanto costerebbe al Milan — Dettagli limati negli ultimi giorni con Leao, che, almeno verbalmente, avrebbe accettato la proposta rossonera. Dimostrando, così, la sua volontà di rimanere al Milan, di crescere in rossonero e di restare figura centrale nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Ma quanto costerebbe (costerà) al Diavolo Leao in bilancio ogni anno?

Grazie al Decreto Crescita, al lordo, l'ingaggio di Leao nel bilancio rossonero peserà soltanto 10,5 milioni di euro annui e non quasi 14. La quota di ammortamento del cartellino dell'attaccante rossonero, pari a 5,9 milioni di euro per la stagione 2023-2024 (l'ultima dell'originario contratto), poi, andrà spalmata - come presumibile - su cinque stagioni.

Risultando, di fatto, di 1,18 milioni di euro l'anno. In definitiva, il peso di Leao nel bilancio del Milan, dopo questo maxi-rinnovo, sarà di 11,68 milioni di euro netti a stagione. Meno, per esempio, di quanto pesava a bilancio il contratto di Alessio Romagnoli nella passata stagione (12,7 milioni di euro); poco più di quello che costava al Diavolo Franck Kessié senza rinnovo (10,47 milioni di euro).

Le tempistiche per la fumata bianca — Più o meno quanto il Diavolo, negli anni passati, sopportava ogni anno in bilancio per Gianluigi Donnarumma o Nikola Kalinić. Insomma, un sacrificio che per Leao vale bene fare. Quando arriverà la fumata bianca sul rinnovo con il Milan? Non appena, presumibilmente, Sporting Lisbona e Lille avranno trovato un accordo sul risarcimento di 22 milioni di euro (compresi interessi, mora e spese legali) che dovrà avere il club portoghese.

Il Lille, che vanta il 15% sull'eventuale, futura rivendita di Leao, non ha interesse affinché il giocatore lasci il Milan a parametro zero l'anno prossimo e, dunque, 'tifa' per il rinnovo. Motivo per cui si è detto disponibile - in sintonia con i vertici del club di Via Aldo Rossi - a versare quella cifra allo Sporting. Liberando, di fatto, il giocatore da qualsiasi spada di Damocle che pende sulla sua testa.