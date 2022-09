Calciomercato Milan – Rinnovo Leao: lui lascia intendere di voler restare

Rafael Leao, attaccante del Milan, può siglare il rinnovo del suo contratto con i rossoneri. Andrà in scadenza il 30 giugno 2024. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Come noto, l'attuale accordo tra l'attaccante portoghese classe 1999 e il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2024: pertanto per l'eventuale stipula di un nuovo contratto non si potrà aspettare troppo.

Milan, il rinnovo di Leao è una priorità

L'operazione per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan non sarà facile, anche se, come evidenziato dal quotidiano generalista, filtra un cauto ottimismo sulla questione. Il ragazzo, infatti, sta lasciando intendere di voler restare ancora in rossonero. Questo si vedrà: la strada verso un nuovo accordo è lunga e, dalla sessione di calciomercato di gennaio, sia il Chelsea sia altri top club interessati a lui faranno sul serio.

Leao, ad ogni modo, è un uomo fondamentale per il Milan che vuole tornare a sognare in grande anche in Europa. E Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, questo lo sa benissimo. Perciò spingerà al massimo per ottenere al più presto la fumata bianca sul rinnovo. Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>