Calciomercato Milan – Rinnovo Leao: cifre, dettagli e quando firma

Rafael Leao e il Milan annunceranno presto il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Un accordo che soddisfa davvero tutti

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull'imminente rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Secondo il quotidiano torinese, tra mercoledì 24 e venerdì 26 maggio, prima della trasferta all'Allianz Stadium per Juventus-Milan, il club di Via Aldo Rossi celebrerà ufficialmente il nuovo contratto dell'attaccante portoghese.

Leao, ecco il rinnovo con il Milan — Ormai, infatti, la pratica è chiusa. Definiti gli ultimi dettagli. Se il rinnovo del contratto di Leao con il Milan arriverà soltanto da metà settimana in poi sarà soltanto per un concatenarsi di eventi. Oggi il Diavolo di Stefano Pioli godrà di un giorno di libertà e, pertanto, Leao potrebbe non essere a Milano.

Domani, invece, tra pranzo a Milanello ed allenamento nel pomeriggio, non ci sarebbero i tempi per l'appuntamento con firme e foto a 'Casa Milan'. Inoltre Leao aspetterebbe, secondo 'Tuttosport', per i prossimi giorni l'arrivo in città del suo entourage, della sua famiglia e di qualche amico. Il rinnovo sarà un evento da celebrare con chi gli sta più a cuore.

I dettagli del nuovo contratto — Il conto alla rovescia è di fatto partito. L'accordo finale è stato trovato la scorsa settimana, grazie anche agli incastri giusti sul fronte Lille-Sporting Lisbona. I francesi pagheranno ai portoghesi 19 dei 20,5 milioni di euro della sanzione per la rescissione unilaterale del contratto di Leao, avvenuta nel 2018: nei prossimi giorni il prolungamento con il Milan.

Leao firmerà il rinnovo di contratto con il Milan a queste condizioni economiche: accordo di cinque anni, fino al 30 giugno 2028, da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La clausola di rescissione sarà confermata ed alzata fino a 175 milioni di euro.