Calciomercato Milan – Pressing per il rinnovo di Leao: la sua richiesta

Rafael Leao sta trattando il rinnovo del suo contratto con il Milan. Bisogna, però, sistemare ancora vari aspetti della vicenda. Il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Il calciatore portoghese, infatti, è giudicato il top player rossonero e lo ha dimostrato anche due sere fa, allo stadio 'Maradona', con lo strappo da fenomeno e l'assist per il gol di Olivier Giroud in Napoli-Milan 1-1 di Champions League.

Un allungo di 78 metri che ha ricordato la cavalcata che fece Ruud Gullit, lo scorso 1° maggio 1988, in occasione di Napoli-Milan 2-3 di Serie A per servire un assist per la terza rete rossonera di Marco van Basten. Mentre, però, Gullit colpì in campo aperto, Leao ha saltato Tanguy Ndombélé, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani prima di scaricare la sfera.

Milan, Leao top player vero. Si tratta per il rinnovo — Se a questo guizzo da fuoriclasse, poi, ci si aggiunge come, anche all'andata, era stato decisivo con l'assist per il gol di Ismaël Bennacer contro i campani, si capisce perché il Milan stia facendo di tutto per arrivare al rinnovo del contratto di Leao, il cui accordo attuale scadrà - come noto - il prossimo 30 giugno 2024.

La questione, ha evidenziato 'Tuttosport', è sempre viva. Il Milan è pronto a fare tutto ciò che rientra nelle sue possibilità economiche per riconoscere a Leao un contratto degno del suo talento. L'ultima proposta di rinnovo del Milan per Leao era di un contratto a lungo termine da 7,5 milioni di euro a stagione. È quello che chiede il giocatore con il suo entourage.

Vorrebbe un premio alla firma. Sul nodo Sporting ... — Al contempo, però, questi vorrebbero anche l'aggiunta di un premio alla firma di modo che possano pagare la multa che il giocatore e il Lille devono corrispondere allo Sporting Lisbona. E nella quale il Milan non può intervenire direttamente. Lille e Sporting hanno presentato un nuovo esposto alla FIFA sulla questione: i francesi non vogliono partecipare al pagamento della multa e vogliono far ricadere tutto su Leao.

I portoghesi, invece, hanno presentato la loro richiesta originaria di risarcimento, ovvero 45 milioni di euro. Cifra che equivale al valore della clausola di risoluzione che era presente nel contratto di Leao con lo Sporting, poi risolto dal giocatore in maniera unilaterale nel 2018. Milan, le ultime sul rinnovo di Maignan >>>