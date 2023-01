Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, appuntamento in agenda: le news

Rafael Leao e il Milan trattano il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Quello attuale scadrà il 30 giugno 2024. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan, per la giornata di domani, abbia in agenda un appuntamento importante. Ovvero, quello per discutere del rinnovo del contratto di Rafael Leao, il cui attuale accordo - da 1,5 milioni di euro netti a stagione - con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2024.

Rinnovo Leao, ecco la proposta del Milan — In casa Milan, per il quotidiano torinese, si respira un'aria di velato ottimismo sul rinnovo di Leao. Ci sono infatti concrete possibilità di prolungare il matrimonio tra l'attaccante portoghese classe 1999 e la società rossonera. L'offerta del Milan a Leao, secondo le informazioni in possesso di 'Tuttosport', sarebbe da 7,5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi.

Uno sforzo importante, dunque, quello compiuto da Paolo Maldini e Frederic Massara, che dovrebbe convincere il numero 17 a restare in maglia rossonera. Non è detto, ad ogni modo, che la vicenda si concluda definitivamente con l'incontro in programma. Potrebbero servirne altri per trovare la quadratura del cerchio ed arrivare alla fumata bianca.

C'è ottimismo, ma per la fumata bianca forse si dovrà aspettare — Il Milan, pertanto, ha chiosato il quotidiano torinese, è abbastanza 'rilassato' sul rinnovo di Leao poiché il meeting di domani non è visto come quello risolutivo dell'intera vicenda. La quale, però, sta prendendo una buona piega per il club meneghino. Mercato Milan, sgarbo all'Inter e bomber in arrivo? Le ultime news >>>