Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, firma in arrivo: tutti i dettagli

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come sia stato trovato l'accordo per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Pertanto, il contratto in essere, quello da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, sta per andare in soffitta, pronto ad essere soppiantato da un accordo ben più ricco e remunerativo per l'attaccante portoghese.