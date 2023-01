Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, settimana decisiva: le ultime news

Rafael Leao tratta il rinnovo del suo contratto con il Milan. Questa settimana appuntamento chiave per arrivare alla fumata bianca. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha commentato come si stia alzando l'attesa per l'incontro con l'entourage di Rafael Leao per cercare di arrivare ad un'intesa definitiva per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese con il Milan. Il papà di Leao, Antonio, è già a Milano: domenica sera ha assistito a Milan-Roma a 'San Siro'. Si attende, ora, l'arrivo in città di Ted Dimvula, avvocato francese che detiene la procura del nativo di Almada. Colui il quale, dunque, è legalmente autorizzato a parlare con il Milan della situazione contrattuale di Leao.

Leao verso il sì al Milan: ecco il nuovo contratto — L'ottimismo filtrato nei giorni scorsi per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan non è scemato, ha aggiunto il quotidiano torinese. La proposta del Milan di un contratto da 7-7,5 milioni di euro bonus inclusi a stagione è sul punto di essere accettata. Il club di Via Aldo Rossi ha profuso il massimo sforzo possibile per arrivare a blindare, ora e nei prossimi anni, il suo calciatore più forte. Entro la fine di questa settimana si dovrebbe arrivare a mettere un punto alla vicenda. E il 'nodo Sporting', che, per lungo tempo, ha ostacolato il felice esito dei negoziati?

Per 'Tuttosport', Leao se la vedrà privatamente con il Lille, club che usufruì del suo cartellino a costo zero nel 2018, quando il giocatore chiese ed ottenne la risoluzione consensuale del suo contratto con lo Sporting Lisbona. Siamo davvero vicini, dunque, alle firme di Leao sul rinnovo del contratto con il Milan. Sarà accontentata la volontà del club e anche quella del calciatore lusitano, il quale non ha mai detto di volersene andare. Né ai dirigenti del Milan, né ai suoi rappresentanti. In questi giorni, quindi, sarà anche chiarito il nodo della clausola rescissoria.

Che fine farà la clausola di 150 milioni? — Nell'attuale contratto di Leao con il Milan, infatti, c'è una clausola di 150 milioni di euro, attivabile soltanto nelle prime due settimane del mese di luglio. Da capire se sarà mantenuta tale, eliminata o, eventualmente, se ne sarà variato l'importo. Mercato Milan, lotta con l'Atlético per il top player azzurro >>>