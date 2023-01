Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, le cifre sul tavolo della trattativa

Rafael Leao sta per firmare il rinnovo del contratto con il Milan. Contratto 'monstre' per l'attaccante portoghese, stella dei rossoneri

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Ieri sera, infatti, il papà di Leao, Antonio, era presente a 'San Siro' per assistere alla sfida contro la Roma e, in settimana, dovrebbe essere raggiunto dall'avvocato francese Ted Dimvula.

Rinnovo Leao, ecco la ricca offerta del Milan — Antonio Leao e l'agente di suo figlio incontreranno Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, per parlare e, magari, definire il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, classe 1999, con il club di Via Aldo Rossi. Sul tavolo c'è un contratto da 7,5 milioni di euro - bonus compresi - per cinque anni.

Incontro in settimana per il nero su bianco (si spera) — In casa rossonera c'è ottimismo affinché dal summit previsto possa scaturire la fumata bianca decisiva. E chissà che, ha chiosato il quotidiano torinese, una buona parola con Leao, alla fine, non la metta anche Zlatan Ibrahimović.